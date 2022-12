© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre svolto un lavoro rigoroso nel raccontare in maniera efficace e con professionalità la vita economica, politica e culturale del Lazio" Angelo Camilli

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- VARIE- "Innovation Days edizione 2022 Green e Digital: l'Italia riparte" la tappa conclusiva nazionale del roadshow 'Innovation Days edizione 2022', promosso da Confindustria, insieme al Sole 24 Ore e con il supporto di 4.Manager. Il progetto quest'anno è focalizzato su sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria, con un'attenzione specifica agli impatti di questi temi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Partecipano: Angelo Camilli, Presidente Unindustria, Massimo Scaccabarozzi, Presidente Sezione Farmaceutica e Biomedicali Unindustria. Presso la sede romana di Unindustria via Andrea Noale 206 - Auditorium G. Agnelli. (Ore 9:30)- Consiglio del Municipio Roma XV (Ore 10:00).- Presentazione, Roma Breast Days - RemaRoma per la Vita III edizione. Presso il Salone del Commendatore del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Saxia, Borgo Santo Spirito 3, Roma (Ore 12:00).- Verso l’autonomia energetica Italiana: il ruolo del centro sud, incontro organizzato da A2A. Presso Associazione Civita, in Piazza Venezia 11 a Roma (Ore 16:30) (Rer)