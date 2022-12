Ue: scandalo corruzione al Parlamento, oggi nuove perquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del dossier aperto dalla procura federale belga per corruzione, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale - il presunto scandalo legato al Qatar e che coinvolge rappresentanti del Parlamento europeo - questo pomeriggio sono state effettuate nuove perquisizioni. Lo riferisce la procura federale belga in un comunicato. “Da venerdì, con il sostegno dei servizi di sicurezza del Parlamento europeo, le risorse informatiche di 10 parlamentari collaboratori parlamentari erano state ‘congelate’ per evitare che i dati necessari per l’indagine potessero scomparire. La perquisizione odierna al Parlamento europeo aveva quindi l’obiettivo di acquisire questi dati”, si legge nel comunicato. "Diverse sono state le perquisizioni anche in Italia domenica 11 dicembre. Questa operazione è stata resa possibile grazie al sostegno di Eurojust. Complessivamente sono state effettuate 20 perquisizioni dall'inizio delle operazioni, di cui 19 in abitazioni private e negli uffici del Parlamento Europeo", si continua nel comunicato secondo cui diverse centinaia di migliaia di euro sono stati sequestrati in tre luoghi diversi: 600.000 euro a casa di un sospetto, diverse centinaia di migliaia di euro in una valigia presso una camera d'albergo a Bruxelles e circa 150 mila euro in un appartamento di un parlamentare europeo. "Ad oggi, sei persone sono state arrestate in questo caso", si spiega nel comunicato. (Beb)