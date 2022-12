Trasporti: sindacati su Tpl, ristori primo segnale, ma fare di più per rilancio settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Valutiamo positivamente la norma inserita nella manovra finanziaria che riguarda un intervento economico a favore delle aziende del Tpl, utile a riconoscere le quote dei ristori per i mancati ricavi da traffico per l'anno 2021 e parte del 2022, ma non basta". E' quanto dichiarano in una nota Fit- Cisl e Ugl Autoferrotranvieri. "L'importo economico previsto dal provvedimento legislativo infatti non è sufficiente perché al calo della domanda di passeggeri trasportati del -25 per cento post pandemia si è sommato il rincaro dei costi energetici L'erogazione del contributo economico per il ristoro dei mancati ricavi, proseguono le due organizzazioni sindacali, dovrà sbloccare il pagamento della seconda tranche dell' una tantum di 250 euro, prevista dal rinnovo del Ccnl di categoria e fino ad oggi congelata proprio perché in attesa del provvedimento governativo". (segue) (Rin)