Trasporti: sindacati su Tpl, ristori primo segnale, ma fare di più per rilancio settore (2)

- "È necessario quindi, che nel percorso di approvazione della legge di Bilancio, non solo si confermi la norma, ma si individuano soluzioni che possano portare ad un incremento della somma messa oggi a disposizione e all'indicizzazione delle risorse del Fondo nazionale trasporti", spiegano Fit-Cisl e Ugl Autoferrotranvieri. "Questo si rende necessario, per mettere l'intero settore nelle condizioni di recuperare il gap negativo riguardo l'utilizzo del mezzo individuale rispetto al mezzo collettivo. Occorre non solo sanare i conti, ma avviare un rilancio del Tpl che, attraverso un processo di riforma, promuova l'aggregazione delle oltre 900 aziende presenti nel settore, impossibili da gestire in maniera efficiente ed efficace, favorendo la costituzione di grandi campioni nazionali, l'aggregazione dei lotti attraverso la regolazione e governance del sistema, rafforzando il ruolo del governo centrale e attuando investimenti a favore del rinnovo parco mezzi e infrastrutture per il trasporto rapido di massa", concludono le due sigle sindacali. (Rin)