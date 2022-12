Germania-Russia: Scholz, cooperazione di nuovo possibile dopo fine guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Germania e Russia può essere di nuovo possibile dopo la fine della guerra in Ucraina. È quanto affermato dal cancelliere Olaf Scholz durante il suo discorso alla cerimonia che il Comitato dell'economia tedesca per l'Est ha tenuto a Berlino, in occasione del 70 anniversario della sua istituzione. Per il capo del governo federale, la Russia rimarrà il Paese più grande del continente europeo anche dopo la fine del conflitto che ha mosso contro l'Ucraina. Pertanto, è importante prepararsi per questo momento. Intanto, ha sottolineato Scholz, “è chiaro: le relazioni che abbiamo avuto sono attualmente ridotte”. Tuttavia, “una Russia che pone fine alla guerra, e i cittadini russi che lottano per un futuro diverso per se stessi, hanno anche bisogno dell'opportunità di ricominciare la cooperazione economica in un momento diverso”. Al riguardo, il cancelliere ha evidenziato: “Soltanto, non è ora. Adesso stiamo inasprendo le sanzioni”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha aggiunto che, con la sua guerra contro l'ex repubblica sovietica, il preside russo Vladimir Putin non ha soltanto distrutto infrastrutture, città e villaggi di questo Paese, ma anche molte vite e il futuro del suo stesso Stato. Per il cancelliere, il titolare del Cremlino deve “giustificare tutto questo dinanzi al suo Paese e al suo popolo, il cui futuro sta influenzando” con il conflitto contro l'Ucraina. Secondo Scholz, per raggiungere gli obiettivi della sua “politica imperialista”, il presidente russo fa sparare con i razzi contro uomini e donne, vecchi e bambini. Si tratta della più grave violazione del diritto internazionale. "Ecco perché la Russia non deve vincere questa guerra e la Russia non la vincerà”, ha infine dichiarato il capo del governo federale.(Geb)