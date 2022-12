Africa: Casa Bianca, teatro geopolitico cruciale per il destino del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa rappresenta un teatro geopolitico fondamentale, da cui dipende il destino del mondo. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing alla Casa Bianca. Anticipando il summit dei leader Usa-Africa, che prenderà il via domani a Washington, Sullivan ha detto che la cooperazione tra Stati Uniti e Paesi africani, anche a livello della società civile, è “cruciale per sbloccare il potenziale dell’era che stiamo vivendo”. (Was)