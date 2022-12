Roma: triplice omicidio a Fidene, da Consorzio a Campiti due decreti ingiuntivi non pagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da 7 anni Claudio Campiti non pagava i contributi al Consorzio Valleverde e aveva un decreto ingiuntivo per 1.700 euro. Lo ha detto agli inquirenti la presidente del Consorzio rimasta ferita ieri mattina nell’aggressione a mano armata costata la vita a tre donne in via Colle Giberto in zona Fidene a Roma. La presidente ha raccontato anche di un secondo decreto ingiuntivo, anche questo rimasto non pagato. Lo si apprende dal decreto di fermo della procura capitolina.(Rer)