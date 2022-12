Roma: triplice omicidio Fidene, Campiti al poligono aveva 30 colpi su 30 a bersaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trenta colpi sul bersaglio su 30 sparati” è il miglior risultato raggiunto da Claudio Campiti nel poligono di tiro di Tor Vergata. Lo si legge nel decreto di fermo che la procura di Roma ha fatto al 57enne che ieri mattina ha ucciso tre donne in un bar a Fidene ferendo altre tre persone. Dallo stesso documento si apprende anche che l’uomo indagato per triplice omicidio e triplice tentato omicidio dal 9 novembre 2019 ha un diploma di idoneità al maneggio delle armi corte. Ieri mattina "Ha chiesto espressamente una Glock calibro 45 che aveva già operato in passato" al poligono di tiro. Lo ha raccontato agli investigatori un testimone, ma “non si è visto sulla linea di tiro".(Rer)