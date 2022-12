Ue: Crosetto a colloquio con Breton su industria difesa e programmi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ricevuto oggi a Roma, negli uffici di Palazzo Baracchini, il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton. Secondo quanto riferito in un comunicato del ministero della Difesa, nel corso del lungo e cordiale colloquio, Crosetto e Breton hanno affrontato temi riguardanti il rafforzamento delle sinergie per costruire una Europa più competitiva nel settore dell'industria della Difesa, incentivare programmi di cooperazione e la Difesa europea. Nel corso dell'incontro, il Commissario europeo si è complimentato con il ministro Crosetto per il prestigioso incarico rivolgendogli i suoi più sentiti auguri. Ha quindi ribadito l'importanza dell'Italia quale membro di assoluta rilevanza dell'Unione europea. (Res)