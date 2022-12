Russia: Casa Bianca su Paul Whelan, lavoriamo per rilascio ma approccio su Ucraina non cambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del dipartimento di Stato Usa e del Consiglio per la sicurezza nazionale sono in costante contatto con i familiari di Paul Whelan, cittadino statunitense che si trova in stato di arresto in Russia dal 2018 con l’accusa di spionaggio. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing alla Casa Bianca, aggiungendo che l’ultima conversazione ha avuto luogo questa mattina. “Stiamo lavorando per avviare un dialogo con il governo russo che porti ad una sua liberazione in tempi brevi, e siamo determinati a raggiungere questo obiettivo”, ha detto, aggiungendo che in nessun caso Washington modificherà il suo approccio nei confronti del conflitto in Ucraina. “Ci sono meccanismi che possiamo utilizzare che potrebbero portare ad un risultato positivo: i russi trattano il caso di Paul Whelan in maniera diversa rispetto a quello di Brittney Griner, quindi si tratta di una sfida del tutto nuova”, ha concluso. (Was)