Perù: Onu accusa polizia di violenza "sproporzionata" nei confronti dei manifestanti

- L'alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani (Ohchr) ha manifestato preoccupazione per l'aumento della violenza in Perù nell'ambito delle proteste che attraversano il Paese dopo l'impeachment e l'arresto del presidente, Pedro Castillo. Vista la possibilità che la tensione si aggravi ulteriormente, l'agenzia Onu ha lanciato un appello alla calma a tutte le parti coinvolte, chiedendo alle forze di sicurezza di agire con "prudenza" e "proporzionalità". "Ci sono stati casi in cui la polizia sembra aver fatto ricorso ad un uso non necessario e sproporzionato della forza e all'uso indiscriminato di gas lacrimogeni", ha detto in una nota una portavoce dell'Ohchr, Marta Hurtado. (segue) (Brb)