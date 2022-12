Covid: La Russa, Ronzulli? Mai visto capogruppo che vota in dissenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il parlamentare è libero di esprimersi in dissenso, dico però che non ho mai visto un capogruppo votare in difformità dal suo gruppo, è la prima volta che vedo capitare una cosa di questo genere". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a "Quarta Repubblica" su Rete4, commentando l'annuncio della presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, di votare a titolo personale contro la parte del decreto Rave che riguarda il Covid. (Rin)