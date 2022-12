Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Come tutti gli anni, un po' c'è da aspettarselo, ma comunque il senso dell'essere qua non è toccato per niente da qualche contestazione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della commemorazione della strage di Piazza Fontana delle contestazioni da parte di un gruppo di anarchici. (Video: Agenzia Nova) (Rem)