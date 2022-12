Qatar: europarlamentari Tarabella, Arena, Bartolo e Cozzolino fanno un passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dei casi di presunta corruzione da parte del governo del Qatar, che stanno interessando alcuni membri del Parlamento europeo, gli eurodeputati di del gruppo S&D Marc Tarabella, Marie Arena, Pietro Bartolo e Andrea Cozzolino hanno deciso di fare un passo indietro e sospendersi o dimettersi dalle cariche che ricoprono. Marc Tarabella si è autosospeso dal Gruppo S&D. Marie Arena si è dimessa da presidente della commissione per i diritti umani (Droi). Pietro Bartolo si è dimesso da relatore ombra per il dossier della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe), sulla liberalizzazione dei visti e Andrea Cozzolino si è dimesso da coordinatore delle urgenze S&D."In seguito alle rivelazioni di sospetta corruzione legate al Qatar nel Parlamento europeo e le perquisizioni di uno dei miei assistenti in relazione a questo caso, ho deciso di non presiedere più temporaneamente le riunioni del sottocomitato Droi", ha scritto Arena su Twitter. (Beb)