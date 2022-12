Covid: Zaffini (Fd'I), approvati emendamenti a mia prima firma, via ultimi brandelli green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi l'aula di palazzo Madama ha approvato emendamenti con i quali si interviene sulle misure di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov-2, aggiungendo due articoli al decreto-legge in conversione. Si tratta di provvedimenti mantengono gli impegni assunti in campagna elettorale e che finalmente ci fanno uscire del tutto dal regime di restrizioni e che ripristinano dunque nuova libertà ai cittadini. Ringrazio il governo per il parere favorevole espresso a questi emendamenti che confermano il cambio di passo deciso dall'inizio da questo governo e dal ministro Schillaci". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Franco Zaffini, presidente della commissione Sanità di palazzo Madama. "In particolare, l’articolo 7 bis - osserva Zaffini - incide sulle residue disposizioni che prescrivono l’impiego della certificazione verde Covid-19 per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. L’emendamento abroga, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le disposizioni di cui ai commi 1-bis e seguenti che consentono l'accesso alle predette strutture ai soli soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, ovvero a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso". (segue) (Rin)