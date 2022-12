Covid: Zaffini (Fd'I), approvati emendamenti a mia prima firma, via ultimi brandelli green pass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro emendamento - sottolinea Zaffini - abroga le disposizioni che consentono agli accompagnatori di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza nelle sale d’attesa dei reparti di pronto soccorso solo se muniti di green pass. Viene cioè meno l’obbligo di sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso. Con l’abrogazione della predetta norma viene meno anche l’obbligo del green pass anche per l’accesso ai reparti di degenza. L’emendamento, inoltre, abroga la disposizione che prevede il green pass per le uscite temporanee delle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali. Un ulteriore emendamento - conclude Zaffini - riduce a cinque giorni il periodo di autosorveglianza per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al virus Sars-Cov-2, prevedendo, quale misura precauzionale, solo l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale di tipo Ffp2 per il suddetto periodo. Con riferimento al regime dell’isolamento dei soggetti risultati positivi al Sars-CoV-2, la norma abroga la disposizione che subordina la fine dell’isolamento all’esecuzione di un test antigenico o molecolare con esito negativo e rinvia ad una successiva circolare del ministro della Salute la definizione delle specifiche modalità che determinano la cessazione della misura dell'isolamento. Avanti così: serietà e coerenza seppur senza 'abbassare la guardia'". (Rin)