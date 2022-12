Nigeria: governo smentisce esistenza di un programma militare per aborti forzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha smentito con forza i contenuti di un rapporto pubblicato dall'agenzia stampa "Reuters" nel quale si denuncia un programma segreto di aborti forzati gestito dall'esercito nel nord-est del Paese. "Il governo federale afferma categoricamente che non esiste un 'programma di aborto segreto, sistematico e illegale' gestito dai nostri militari nel nord-est o in qualsiasi parte del Paese", ha dichiarato il ministro dell'Informazione Lai Mohammed parlando oggi ai media, respingendo anche l'accusa di gestire un programma di aborto rivolto agli stessi militari. Nel suo rapporto, Reuters riferisce che dal 2013 a oggi un programma militare segreto ha costretto in Nigeria ad abortire almeno 10mila donne e ragazze, molte delle quali erano state rapite e violentate da membri del gruppo jihadista Boko Haram.(Res)