Energia: Gava, bene proposta riforma mercato elettrico di Confindustria, Ue ne colga valenza

- La proposta avanzata da Confindustria di "riforma del mercato elettrico è interessante, nonché lungimirante se guardata in prospettiva. Lusinghiero, poi, il fatto che un lavoro di siffatta importanza per l’intero mercato Ue provenga dal nostro Paese", osserva su Twitter Vannia Gava, viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica. "Un plauso, pertanto, al lavoro portato avanti dall’organizzazione nazionale degli industriali, rispetto al quale il mio ministero si pone in posizione di serio ascolto. Auspico che anche l’Ue e gli altri Stati membri ne colgano la valenza al fine di studiare insieme strumenti di intervento per superare gli ostacoli che attualmente si frappongono alla concretizzazione di una progettualità che rappresenterebbe una svolta per tutta l’Unione sul fronte della riduzione della dipendenza energetica", aggiunge.(Rin)