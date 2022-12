© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEGli assessori alla cultura, Tommaso Sacchi, e allo sport, Martina Riva, partecipano all'evento "Le città possibili" organizzato da Fondazione Italia Digitale con al centro i temi del digitale legati alla rigenerazione urbana.Mercato Centrale, via Giovanni Battista Sammartini, 2 (ore 10:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa all'inaugurazione del nuovo Day Hospital Oncologico "Il cielo in una stanza".Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, via Staffolo 51, Vicomoscano/Cr (ore 9:45)Gli assessori allo sviluppo economico, Guido Guidesi, alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini; all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolf, partecipano alla "Seconda Conferenza regionale della cooperazione".Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber, Piazza duca d'Aosta (ore 10)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini partecipa all'inaugurazione della Casa di Comunità di Bollate.Via Piave, 20, Bollate/Mi (ore 11)Il presidente della commissione sanità e politiche sociali, Emanuele Monti, partecipa al il tour nei mercati della provincia di Varese per continuare nel percorso di dialogo e confronto con i cittadini coltivato in questi anni.Sede Lega, piazza del Podestà, 1, Varese (ore 11:45)L'assessore regionale all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, partecipa al convegno 'I Comuni della Lombardia e gli obiettivi dell'Agenda 2030: esperienze, innovazione e aspetti sociali' organizzato da Anci Lombardia.Casa dei Comuni, Anci Lombardia, via Rovello, 2 (ore 12:30)L'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione del Centro ciechi dell'Uici Bergamo (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti).Via Diaz, 14, Bergamo (ore 17)VARIETerza edizione del Circular Economy Report redatto dall'Energy&Strategy della School of management del Politecnico di Milano “Gli investimenti e i risultati concreti della transizione circolare in Italia. Il ruolo della finanza sostenibile”.Politecnico di Milano, campus Bovisa, via Lambruschini, 4 (ore 9:30-12:30)Investor Day di Generali, a cura del cfo Cristiano Borean e del general manager, Marco Sesana.Diretta streaming (ore 10)Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, e il Chief Economist, Gregorio de Felice, in collaborazione con il Centro Einaudi, presentano il Rapporto sul risparmio degli italiani 2022.Piazza Begioioso, 1 (ore 10:30)Il presidente di Triennale Milano, Stefano Boeri, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del piano strategico e del centenario di Triennale Milano.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione della serie "Confusi", realizzata da RaiPlay e Blu Yazmine.Università Iulm, Auditorium Iulm 6, via Carlo Bo, 7 (ore 11:15)Il presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, Alessandro Rota, partecipa al workshop “Biosicurezza nell’allevamento suino”.Coldiretti di Lodi, via Haussmann 11/L, Lodi (ore 14:30)ReliveMi, evento didattico realizzato dagli studenti del corso di turismo culturale e sviluppo del territorio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per mostrare come la sostenibilità possa diventare una leva di marketing territoriale.Palazzo Cusani, sala Umberto I, via del Carmine, 8 (ore 18) (Rem)