Brasile: Lula riceve il titolo di presidente e si commuove, è la certezza che Dio esiste

- Sono segnate dall'emozione le prima parole che Luiz Inacio Lula da Silva ha pronunciato da nuovo presidente del Brasile. Nella cerimonia ufficiale tenuta presso la Corte suprema (Tse), Lula ha ricordato tra le lacrime quando nel 2002, anno del primo mandato, elogiò "il coraggio mostrato dal popolo nel concedere il titolo di presidente a qualcuno tanto criticato per non avere un titolo universitario". Parole seguite da applausi e dal dal coro in suo onore intonato dagli invitati alla cerimonia. "Chiedo scusa per l'emozione. Per chiunque abbia passato quello che ho passato io in questi anni, essere qui ora è la certezza che Dio esiste", ha detto con la voce rotta il presidente eletto. "So quanto è costato non solo a me, ma a tutto il popolo brasiliano l'attesa perché potesse riconquistare la democrazia nel Paese", ha aggiunto. Lula, presidente per due mandati dal 2002 al 2010, tornerà alla guida del Paese avendo anche scontato pene di carcere comminate da processi che nel corso del tempo sono stati ritenuti affetti da vizi di forma. (Brb)