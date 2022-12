Sicurezza: Patuanelli (M5s) su dl Rave, da maggioranza propaganda contro interesse italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Questa maggioranza si dimostra forte con i deboli e debole con i forti, giustizialista con le persone che organizzano i rave party, che già potevano essere punite da altre norme del Codice penale, e garantista con i colletti bianchi che distruggono la legalità, inquinano l'economia, colpiscono la giustizia sociale. Non accolgono alcun nostro emendamento migliorativo, nemmeno quello che presentiamo per eliminare alcuni errori di coordinamento normativo nella formulazione dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Maggioranza e governo marciano spediti all'insegna della propaganda cieca e contro gli interessi degli italiani". Lo ha detto il senatore M5s Stefano Patuanelli intervenendo in Aula durante la votazione degli emendamenti al decreto Rave. (Rin)