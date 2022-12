Credito: “Onvista”, direttore per l'Italia Donzelli lascerà Credit Suisse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore per l'Italia di Credit Suisse, Andrea Donzelli, si dimetterà per assumere la carica di amministratore delegato della banca d'investimento statunitense Jefferies nel Paese, “a gennaio o febbraio” del 2023. È quanto riferisce il sito web “Onvista.de”, che cita fonti informate sui fatti. Credit Suisse perderà anche il direttore per la “Grande Cina”, Carsten Stoehr, che dovrebbe rassegnare le dimissioni nella giornata del 15 dicembre per dedicarsi ad “altre attività”. Queste partenze di dirigenti possono essere lette come “uno degli ostacoli sulla via della ristrutturazione” di Credit Suisse. (Geb)