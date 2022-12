Pnrr: Carfagna su aree interne, grande successo bando infrastrutture e servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande successo per l'avviso pubblico da 500 milioni di euro, finanziato grazie al Pnrr, destinato alla creazione e al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali nelle aree interne di tutta Italia. Un intervento in cui da ministro per il Sud e la Coesione territoriale ho fortemente creduto per dare una risposta concreta ai problemi di disagio e fragilità sociale che spesso, purtroppo, penalizzano le aree periferiche". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Oggi è stata pubblicata la graduatoria, i progetti ammessi e finanziati sono ben 792, con una partecipazione andata oltre le aspettative. I primi servizi saranno attivi già nel 2023. Per i cittadini delle aree interne significherà avere una migliore e più articolata offerta di spazi e di servizi sociali: musei, biblioteche, impianti sportivi, centri per anziani, centri per l'accoglienza di migranti e profughi di guerra, attività culturali. Un esempio di buon governo, nell'interesse dei cittadini e per la riduzione dei divari territoriali. Un risultato importante - conclude Carfagna - raggiunto grazie anche all'ottimo lavoro svolto dall'Agenzia per la coesione territoriale". (Rin)