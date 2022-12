Roma: triplice omicidio a Fidene, fiori bianchi davanti al bar, si indaga sui poligoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, Claudio Campiti attende l’interrogatorio di garanzia che sosterrà a giorni. Il suo legale si trincera dietro il “no comment” anche perché la difesa di un caso di triplice omicidio aggravato e triplice tentato omicidio non è compito semplice. Ieri mattina il 57enne ha sparato sette colpi con una pistola semiautomatica "rubata" appena 40 minuti prima, nel poligono di tiro a Tor di Quinto. Con un colpo ciascuno ha ucciso Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano. Nella sua follia l’uomo ha ferito in maniera grave Fabiana De Angelis e in maniera meno grave Bruna Martelli e Silvio Paganini, prima che la pistola si inceppasse e permettesse ad alcuni presenti di intervenire immobilizzando l’aggressore. Una scena da film, di quelli brutti, ieri mattina all’incrocio tra via Colle Giberto e via Sellapetrona dove, una volta l’anno i condomini del consorzio Valleverde del comune di Ascrea, dal reatino, si riuniscono in assemblea. Una scelta, quella di riunirsi nel gazebo esterno al bar tavola calda “Il Posto giusto” nel quartiere Fidene, lontano da Ascrea, perché quelle del condominio sono quasi tutte case estive e i proprietari abitano proprio in zona Fidene. (segue) (Rer)