Roma: triplice omicidio a Fidene, fiori bianchi davanti al bar, si indaga sui poligoni (2)

- Inoltre una delle condomini era amica e cliente del proprietario del locale che ha permesso la riunione, a cui hanno partecipato diverse decine di persone, anche se il bar era chiuso. A quella riunione Campiti è arrivato armato e ha iniziato a sparare seminando morte e feriti. Prima disarmato da Paganini, poi immobilizzato e portato via dai carabinieri, il 57enne continuava a urlare frasi di odio e di accuse confuse. I corpi senza vita di due donne sono caduti a terra, uno è rimasto sulla sedia fina a quando la polizia mortuaria non lo ha rimosso nel tardo pomeriggio. Il giallo della pistola, una Glock 45, utilizzata per compiere la sparatoria, è uno degli elementi intorno a cui ruota tutta la vicenda. Ciò che è certo è che a Campiti, nel 2018, era stato negato il porto d’armi sportivo da parte della Prefettura di Rieti, su segnalazione dell’Arma dei carabinieri. Da qui l’iscrizione al poligono di Tor di Quinto, probabilmente per ovviare alla mancanza di un’arma. Resta un mistero, tuttavia, come l’uomo sia riuscito a entrare e uscire dalla struttura senza che nessuno se ne accorgesse con la pistola, ottenuta in circostanze ancora da accertare. Intanto il poligono di Tor di Quinto è stato messo sotto sequestro dalla procura di Roma. (segue) (Rer)