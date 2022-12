Roma: triplice omicidio a Fidene, fiori bianchi davanti al bar, si indaga sui poligoni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La sicurezza nei poligoni di tiro è stato uno dei temi affrontati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato questa mattina dal prefetto Bruno Frattasi, d’intesa con il sindaco Roberto Gualtieri, e a cui hanno partecipato l’assessora capitolina alle Politiche per la sicurezza, Monica Lucarelli, e il questore di Roma, Carmine Belfiore. Alla luce della vicenda, sarebbe opportuna “una stretta, sia dal punto di vista legislativo che amministrativo, sull’utilizzo delle armi nei poligoni”, ha commentato Gualtieri. Una tematica che andrà affrontata anche a livello nazionale, ma già a livello comunale “programmeremo controlli amministrativi, che possiamo fare, per verificare la regolarità della conduzione dei gestori delle strutture”, ha aggiunto il prefetto Frattasi. Resta lo choc per quanto avvenuto, un episodio che secondo la prefettura e il Comune di Roma non era prevedibile in nessun modo, in quanto a carico del 57enne non c’erano precedenti penali e non erano presenti altri segnali che potessero anticipare il raptus omicida, se non il contenzioso che portava avanti da anni con il consorzio del reatino. (segue) (Rer)