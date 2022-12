Roma: triplice omicidio a Fidene, fiori bianchi davanti al bar, si indaga sui poligoni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, questa mattina è stato posto un bouquet di gerbere e rose bianche, avvolto da carta rosa, a fianco del gazebo esterno al bar “Il posto giusto”, a Fidene, dove sono avvenuti gli omicidi. “Mentre si svolgeva la riunione è entrato sbattendo la porta, si è chiuso dentro e ha iniziato a sparare, iniziando dalla dirigenza del consorzio”, ha raccontato Maurizio, un residente del consorzio che è intervenuto a bloccare l’assassino. “Urlava: mafiosi mi avete lasciato senz’acqua – ha ricordato -. È entrato mentre il segretario stava leggendo, lui è stato il primo a buttarsi per provare a fermarlo ma è stato ferito. Così, io e altri quattro o cinque condomini gli siamo saltati addosso per levargli l’arma e lo abbiamo immobilizzato ma era una cosa disumana, aveva una forza inaudita. Io gli stavo sopra con le ginocchia, alcuni condomini sono riusciti a uscire, altri si sono sentiti male”, ha concluso l’uomo. “Che fosse strano si sapeva ma nessuno pensava che potesse arrivare a questo”, ha affermato la moglie di Maurizio. “Lo giustificano perché gli è morto un figlio – ha aggiunto - ma non è che tutti quelli a cui muore un figlio vanno in giro ad ammazzare la gente. Mio marito, non so quale santo l’abbia aiutato”, ha concluso la donna. Per quanto riguarda la sua capacità di intendere e volere, la professoressa Letizia Caso, associata di psicologia giuridica all’Università Lumsa di Roma, interpellata da "Agenzia Nova", spiega: “Lui pianifica la sua azione in maniera dettagliata. Difficile poter sostenere l’infermità mentale totale – sostiene Caso riferendosi ad un eventuale processo – probabilmente chi studierà bene il caso potrà sostenere la semi infermità ma è presto per dirlo". (Rer)