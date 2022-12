Ucraina: G7 intenzionato a rafforzare capacità militari di Kiev, focus su sistemi di difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri del Gruppo dei Sette (G7) lavoreranno insieme per rafforzare le capacità militari dell'Ucraina, con un focus immediato sui sistemi di difesa aerea. Lo hanno deciso i leader del gruppo, che in una dichiarazioni congiunta rilasciata dal Regno Unito hanno riaffermato "il nostro incrollabile sostegno e solidarietà all'Ucraina di fronte alla guerra di aggressione russa in corso per tutto il tempo che sarà necessario". Le potenze economiche hanno quindi condannato "i continui attacchi disumani e brutali della Russia contro le infrastrutture critiche, in particolare le strutture energetiche e idriche, e le città in tutta l'Ucraina", ricordando che attacchi indiscriminati contro civili costituiscono un crimine di guerra. Per i leader del gruppo, inoltre, rimane inaccettabile la "retorica nucleare irresponsabile" del presidente russo Vladimir Putin, e si sono detti pronti a continuare a "coordinare gli sforzi per soddisfare i requisiti urgenti dell'Ucraina per le attrezzature militari e di difesa, con un focus immediato sulla fornitura all'Ucraina di sistemi e capacità di difesa aerea". Nella nota, i leader del G7 affermano che continueranno a stimolare il sostegno internazionale "per contribuire a far fronte alle urgenti esigenze di finanziamento a breve termine dell'Ucraina", e prevedono di tenere a breve una riunione dei ministri delle Finanze al fine di "discutere un approccio congiunto per il sostegno coordinato al bilancio nel 2023". Un impegno per il quale ritengono fondamentale l'apporto del Fondo monetario internazionale (Fmi), organismo che "dovrebbe essere al centro di questo sforzo".(Res)