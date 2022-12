Carceri: senatori Pd, incomprensibile no governo a norme anti-affollamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È grave, è incomprensibile che governo e maggioranza abbiano bocciato gli emendamenti del Pd che chiedevano di far proseguire le norme - adottate durante il Covid - che hanno consentito fin qui ai detenuti che già erano in semilibertà o erano ammessi al lavoro esterno e per questo uscivano dal carcere per lavorare, di rimanere a dormire nel proprio domicilio, in comunità. Senza tornare a dormire in carcere, evitando rischi di portare contagio all'interno degli istituti". Lo affermano i senatori Pd Andrea Giorgia e Walter Verini, primi firmatari degli emendamenti. "Queste norme - aggiungono - insieme a quelle che consentono ai detenuti con un fine pena inferiore si diciotto mesi di accedere alla detenzione domiciliare (se non avevano commesso delitti indicati dall' 4bis legge 354/75 e dagli art. 572 e 612 bis) scadranno tra 18 giorni e circa 350 persone, di fatto recuperate e riabilitate, che non hanno in questo periodo violato alcuna regola di buona condotta, dovranno tornare la sera in carcere. È una scelta incredibile - concludono i senatori Pd - che aggrava anche la pesante situazione di sovraffollamento. Chiediamo perciò al ministro Nordio di intervenire subito, di adottare un provvedimento urgente utile a proseguire la semilibertà fuori del carcere".(Rin)