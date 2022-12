Gargagno: Lollobrigida: ferma condanna per incendio mezzi forestali, governo al loro fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ferma condanna per quanto accaduto a Peschici, in provincia di Foggia, dove due mezzi dei Carabinieri forestali sono stati oggetto di un incendio. Esprimo la massima solidarietà all'Arma tutta e specificamente ai Carabinieri forestali. Sulla vicenda si stanno svolgendo indagini con la massima attenzione per verificarne le ragioni. Al contempo, posso già assicurare che se si trattasse di un tentativo di intimidazione, i Carabinieri troveranno come sempre al loro fianco tutto il governo Meloni a garantire loro piena agibilità nell'impegno incessante a tutela della legalità per i cittadini, che vedono in loro un solido punto di riferimento". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. (Rin)