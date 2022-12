FI: Berlusconi nomina Stefano Benigni nuovo coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il presidente Silvio Berlusconi ha nominato l’onorevole Stefano Benigni nuovo coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. "Con il nuovo coordinatore si realizzerà una presenza di Forza Italia giovani su tutto il territorio nazionale. La squadra di Forza Italia Giovani si avvarrà, sotto la guida di Benigni, di un coordinatore per il Nord Italia, uno per il Centro Italia e uno per il Sud. A Stefano Benigni i miei più affettuosi auguri di buon lavoro e di successo", dichiara Berlusconi. (Rin)