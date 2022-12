Iran: Borrell, non abbiamo alternative all'accordo sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non abbiamo un'opzione migliore dell'accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa). Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza finale al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "La situazione è difficile", ha detto Borrell, "ma penso che non abbiamo un'opzione migliore per garantire che l'Iran non sviluppi un'arma nucleare". L'accordo, secondo l'Alto rappresentante Ue, "rimane nel nostro interesse. Ed è per questo che continuo a credere che dobbiamo separare le sanzioni sui diritti umani e la fornitura di armi alla Russia dal programma nucleare, la cui escalation è molto preoccupante", ha aggiunto. "Dobbiamo continuare a impegnarci il più possibile per cercare di rilanciare l'accordo", ha concluso Borrell. (Beb)