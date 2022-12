Brasile: Lula riceve la nomina ufficiale di presidente eletto, lacrime e cori in tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ricevuto ufficialmente la nomina a capo dello stato nel corso di una cerimonia presso il Tribunale superiore elettorale (Tse). "È con l'impegno di costruire un vero Stato democratico, garantire la normalità istituzionale e lottare contro ogni forma di ingiustizia, che ricevo per la terza volta questo diploma come presidente eletto del Brasile. In nome della libertà, dignità e felicità del popolo brasiliano", ha detto Lula nel corso del suo discorso in cui è apparso visibilmente commosso. Più volte il presidente eletto si è interrotto tra le lacrime, mentre dalla platea i suoi sostenitori istituzionali hanno intonato cori in suo favore. "Perdonatemi per l'emozione, ma per qualcuno che ho passato quello che ho passato io negli ultimi anni, stare qui di nuovo è la prova che Dio esiste", ha detto. (segue) (Brb)