Brasile: Lula riceve la nomina ufficiale di presidente eletto, lacrime e cori in tribunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia è organizzata dal Tse dopo aver analizzato e approvato i voti espressi dagli elettori nel corso delle due tornate elettorali, oltre che i resoconti delle spese elettorali del presidente e del suo vice, Geraldo Alckmin. L'evento segna la fine del processo elettorale. Il documento, letto davanti alla corte riunita in seduta plenaria, è stato firmato e consegnato dal presidente del Tse, Alexandre de Moraes, nelle mani del capo dello stato eletto. Dopo la nomina ufficiale il governo eletto può stabilire la data della cerimonia di insediamento, che tuttavia per consuetudine è fissata per il primo gennaio, giorno in cui, secondo Costituzione, inizia il mandato presidenziale. (segue) (Brb)