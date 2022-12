Brasile: Lula riceve la nomina ufficiale di presidente eletto, lacrime e cori in tribunale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molto più della cerimonia di laurea di un presidente eletto, questa è la celebrazione della democrazia. Raramente nella storia recente di questo Paese la democrazia è stata così minacciata. Poche volte nella nostra storia la volontà popolare è stata così messa alla prova, e ha dovuto superare tanti ostacoli per essere finalmente ascoltata", ha affermato Lula nell'intervento. "La democrazia non nasce per generazione spontanea. Ha bisogno di essere seminata, coltivata, curata con grande affetto da ciascuno, ogni giorno, perché il raccolto sia generoso per tutti. Ma oltre ad essere seminata, coltivata e curata con grande affetto, la democrazia ha bisogno di essere difesa ogni giorno da chi cerca, ad ogni costo, di assoggettare ai propri interessi finanziari e ambizioni di potere. Per fortuna non è mancato chi l'ha difesa in questo momento gravissimo della nostra storia", ha proseguito. (segue) (Brb)