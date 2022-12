Brasile: Lula riceve la nomina ufficiale di presidente eletto, lacrime e cori in tribunale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando in rassegna la campagna elettorale appena conclusa Lula ha detto che "questa non è stata un'elezione tra candidati di partiti politici con programmi diversi. E' stata la disputa tra due visioni del mondo e del governo. Da un lato il progetto di ricostruzione del Paese, con ampia partecipazione popolare. Dall'altra, un progetto di distruzione del Paese ancorato al potere economico ea un'industria di menzogne e calunnie mai vista nella nostra storia", ha affermato in un riferimento indiretto al presidente uscente, Jair Bolsonaro. (segue) (Brb)