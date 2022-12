Brasile: Lula riceve la nomina ufficiale di presidente eletto, lacrime e cori in tribunale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alla polemiche delle ultime settimane della campagna elettorale Lula ha affermato che "i nemici della democrazia hanno messo in dubbio le macchine per il voto elettronico, la cui affidabilità è riconosciuta in tutto il mondo. Hanno minacciato le istituzioni. Hanno creato ostacoli dell'ultimo minuto per impedire agli elettori di raggiungere i loro seggi elettorali. Hanno cercato di comprare i voti degli elettori, con false promesse e tanto denaro sottratto al bilancio pubblico. Hanno intimidito i più vulnerabili con minacce di sospensione dei benefici e i lavoratori di licenziamento sommario se andavano contro gli interessi dei loro datori di lavoro. La Nazione è stata avvelenata con bugie prodotte nella malavita dei social network. Hanno seminato bugie e odio, e il Paese ha raccolto una violenza politica che si è vista solo nelle pagine più tristi della nostra storia. Eppure, la democrazia ha vinto", ha concluso. (Brb)