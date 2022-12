Ue-Cambogia: Macron riceve domani premier Hun Sen, focus su vertice Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà domani all'Eliseo il primo ministro cambogiano e presidente dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean), Hun Sen. Lo riferisce in una nota la presidenza francese, precisando che le autorità si incontreranno per una cena di lavoro. L'incontro avviene alla vigilia del vertice Unione europea – Asean, mentre la Cambogia detiene attualmente la presidenza di turno dell'organizzazione regionale asiatica. L'incontro segue inoltre la visita del presidente francese in Thailandia, dove lo scorso 18 novembre ha partecipato al summit Apec di Bangkok. Macron, sottolinea ancora l'ufficio presidenziale, è attivo nel rafforzare i legami tra la Francia e i paesi dell'Indo-Pacifico, un'area in cui risiedono oltre 1,5 milioni di cittadini francesi e in cui la Francia e l'Unione europea promuovono un approccio cooperativo di fronte a sfide comuni. I colloqui si concentreranno anche sull'approfondimento dei legami tra i due Paesi in materia economica, infrastrutturale, lotta al riscaldamento globale e conservazione del patrimonio, nonché sul possibile supporto nell'organizzazione delle prossime elezioni. Macron e Hun discuteranno infine della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze destabilizzanti, soprattutto in termini di sicurezza alimentare. (Frp)