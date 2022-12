Milano: R. La Russa, sgombero e riqualificaizone via Bolla sono nuovo tassello per la sicurezza in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Procedono gli interventi per restituire il quartiere di via Bolla alla città. Grazie agli sgomberi degli occupanti abusivi avvenuti nei giorni scorsi e, adesso, all'imponente opera di riqualificazione, non solo energetica, avviata da Regione Lombardia con un investimento di oltre 32 milioni di euro, è stato aggiunto un nuovo tassello per la sicurezza di Milano". Lo afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, che questa mattina ha partecipato al sopralluogo in via Bolla assieme ad Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, e ad Alan Rizzi, assessore regionale alla Casa e all'Housing sociale. "La Prefettura, consapevole della nuova volontà politica espressa dal Governo Meloni, sta svolgendo un eccellente lavoro effettuando numerosi sgomberi e risolvendo molte situazioni di illegalità sul nostro territorio che duravano da troppo tempo – prosegue La Russa -. Ora, Regione sta facendo la sua parte per riconsegnare ai cittadini un quartiere dal volto nuovo. Nel prossimo bilancio, inoltre, ci impegneremo a stanziare anche i fondi necessari per la videosorveglianza di tutta la zona di via Bolla, affinché si rendano più difficili le occupazioni abusive. Come ben sappiamo, nella maggior parte dei casi, la sola presenza delle telecamere ha una funzione di deterrenza nei confronti di episodi di piccola e grande criminalità e rappresenta il primo passo per garantire una maggiore sicurezza sul territorio e favorire le attività di controllo delle forze dell'ordine". "Certo, se anche l'amministrazione di centrosinistra del sindaco Sala ci desse una mano, tutto sarebbe meno difficile – conclude La Russa-. Ma ad oggi persiste la sudditanza della giunta milanese nei confronti dei centri sociali che, insieme ai criminali che gestiscono il racket delle occupazioni, proteggono gli abusivi". (Rem)