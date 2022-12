Germania: esportazioni in Iran per 1,2 miliardi di euro tra gennaio e ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania in Iran hanno raggiunto tra gennaio e ottobre scorso un volume di 1,2 miliardi di euro. Per le importazioni dalla Repubblica islamica nel mercato tedesco, il dato è di di circa 260 milioni di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che cita gli ultimi dati disponibili dell'Ufficio federale di statistica (Stba). In particolare, l'export ha registrato un lieve declino su base annua, mentre l'import si è mosso in leggero rialzo. Secondo quanto comunicato a luglio dalla Camera dell'industria e del commercio tedesco-iraniana, “la Germania è ancora il principale partner commerciale dell'Iran in Europa”. L'export tedesco che giunge nella Repubblica islamica è formato principalmente macchine e prodotti agricoli. Dall'Iran, la Germania acquista prevalentemente generi aimentari e mangimi per animali in Iran. Nel 2021, l'Iran si è classificato al 73mo posto su 239 partner commerciali della Germania. A causa delle sanzioni internazionale contro la Repubblica islamica, l'esportazione di alcune merci tedesche verso questo mercato è vietata, mentre per altri beni deve superare una procedura di approvazione. (Geb)