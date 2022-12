Piemonte: Cirio, incontro positivo con nuovo comandante Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina ho ricevuto in presidenza il nuovo comandante regionale dei Vigili del fuoco Vincenzo Bennardo. Il Piemonte vi è grato, non solo per il coraggio e l’impegno che mettete in campo ogni giorno, ma anche per il supporto che, in ogni circostanza, il vostro Corpo non fa mai mancare alle istituzioni e alla cittadinanza. Siete un punto di riferimento prezioso per la nostra comunità. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio. (Rpi)