Cultura: Baglio-Tempesta (Pd Roma), insoddisfatti da audizione Pitteri

- La capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio, e la presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Giulia Tempesta, in una nota affermano: "Riteniamo l'audizione in commissione Bilancio dell'amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri, insoddisfacente. Pur nel rispetto dell'autonomia statutaria dell'ente - proseguono - troviamo quantomeno inusuale che l'attuale Cda porti avanti una riorganizzazione aziendale, prevista dal piano strategico di mandato condiviso con la precedente amministrazione, senza coinvolgere l'attuale. Per altro, per stessa ammissione del dottor Pitteri apprendiamo che nell'ultimo anno, le interlocuzioni tra il management dell'Auditorium e l'amministrazione capitolina sono avvenute soltanto in modo informale e attraverso colloqui verbali. Sarebbe stato invece utile - aggiungono - un confronto nel merito per capire la ratio per cui ente ha deciso di dotarsi di quattro figure dirigenziali a fronte di 66 dipendenti. Un rapporto - concludono -, dirigenti-dipendenti, che riteniamo davvero poco congruo e difficile da spiegare in un momento come questo".(Com)