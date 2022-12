Perù: proteste per l'arresto di Castillo, l'arrivo di Boluarte alla presidenza non spegne la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine della presidenza di Pedro Castillo, dopo un anno e mezzo di governi segnati da una costante tensione istituzionale e da polemiche legate a vicende processuali, non ha sedato l'instabilità sociale e politica che agita il Perù. Gli scontri registrati nel fine settimana tra le forze di sicurezza e i sostenitori di Castillo, arrestato per presunta violazione della Carta costituzionale, si sono chiusi con il bilancio parziale di due morti e una trentina di feriti. Dina Boluarte, la nuova presidente cui i manifestanti chiedono di lasciare l'incarico, ha indetto lo stato di emergenza nelle zone "ad alta conflittualità sociale", consentendo di rafforzare la presenza militare nelle province in cui la protesta è più vibrante. Il governo ha inoltre disposto la cessazione dell'incarico dei prefetti nominati da Castillo, accusati di aver "istigato" le proteste di piazza, e macchiandosi così di un presunto "attentato allo Stato di diritto". Nella tarda serata di domenica, il Parlamento del Perù ha tolto a Castillo l'immunità di cui godeva da ex presidente e poche ore dopo la procura generale ha firmato la denuncia per "ribellione" e cospirazione. (segue) (Brb)