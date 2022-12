Perù: proteste per l'arresto di Castillo, l'arrivo di Boluarte alla presidenza non spegne la crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In prospettiva, il piano di Boluarte per cercare di dare stabilità al Paese è quella di far ripartire un dialogo tra tutti i partiti auspicando il più ampio coinvolgimento della società. Prima delle proposte squisitamente politiche presentate da Boluarte - "interpretando nel modo più ampio la volontà della cittadinanza", ha detto la presidente nel discorso alla nazione pronunciato nella notte tra domenica e lunedì - è quella di anticipare ad aprile 2024 le elezioni generali, con oltre due anni di anticipo sulla data prevista. Un passaggio con il quale l'esecutivo spera di poter restituire legittimità alle istituzioni a partire dal Parlamento, molto frammentato e nel mirino delle critiche per l'elevato numero di inchieste di corruzione che gravano su diversi deputati. (segue) (Brb)