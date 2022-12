Perù: proteste per l'arresto di Castillo, l'arrivo di Boluarte alla presidenza non spegne la crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo le cronache uscite sui media aiutano a ricomporre il quadro completo degli eventi che hanno portato all'attuale situazione politica. La mattina del 7 dicembre, poche ore prima del voto di fiducia nei suoi confronti, Pedro Castillo annunciava lo scioglimento del Congresso convocava nuove elezioni. Alla mossa, accompagnata dalla dichiarazione dello Stato di emergenza, seguivano in breve le dimissioni di quasi tutti i ministri, funzionari di alto livello e diplomatici. Nel giro di un'ora però, Forze Armate e Polizia facevano sapere che non avrebbero accompagnato la decisione del presidente, invitando la popolazione a mantenere al calma. Il Congresso decideva di anticipare la sessione prevista nel pomeriggio e, messa ai voti la mozione di sfiducia, decretava la fine dell'incarico di Castillo. Boluarte, sino ad allora vice presidente, veniva chiamata a giurare come nuovo capo dello Stato, prima presidente donna nella storia del Paese. (segue) (Brb)