Perù: proteste per l'arresto di Castillo, l'arrivo di Boluarte alla presidenza non spegne la crisi (4)

- Lasciato assieme ai familiari il palazzo presidenziale, Castillo si sarebbe diretto verso l'ambasciata del Messico pronto a ricevere lo status di rifugiato politico. Ma durante il tragitto, la sua stessa scorta - temendo la reazione della piazza, secondo le ricostruzioni dei media - avrebbe deciso di fare rotta alla procura, dove sarebbe stato fermato e dichiarato in arresto. La procura della Repubblica aveva incriminato Castillo per la decisione di sciogliere il Parlamento senza che, come prevede l'articolo 134 della Carta, queste avesse respinto per due volte la mozione di fiducia nei confronti del governo. Castillo, sul quale erano aperte diverse altre indagini della magistratura, avrebbe nei giorni seguenti fatto sapere di non ricordare gli eventi della giornata, sostenendo, come dice l'ex primo ministro Guido Bellido andato a trovarlo in carcere, di essere stato "drogato". (Brb)