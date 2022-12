Persone scomparse: siglato protocollo d'intesa commissario straordinario governo-FS

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto Antonino Bella, commissario straordinario del governo per le persone scomparse, e il gruppo FS italiane, rappresentato dal generale Roberto Massi, Chief Security & Risk Officer, hanno sottoscritto, nella giornata odierna, un protocollo d'intesa che prevede una collaborazione finalizzata a favorire iniziative di divulgazione e prevenzione del fenomeno delle persone scomparse. E' quanto si legge in una nota. Le zone limitrofe alle stazioni e alle tratte ferroviarie sono aree particolarmente nevralgiche per le attività di allerta, ricerca e ritrovamento delle persone di cui è stata denunciata la scomparsa. Un fenomeno sociale in costante crescita che coinvolge spesso soggetti in stato di fragilità. Il Protocollo prevede la realizzazione di campagne di comunicazione per la diffusione della conoscenza del fenomeno e la promozione e l'organizzazione di eventi informativi come seminari, conferenze e workshop volti a trasmettere la consapevolezza delle iniziative avviate nell'ambito dell'accordo. Tra le misure previste nel protocollo, inoltre - continua la nota - vi sono la diffusione di informazioni e foto delle persone scomparse sui siti istituzionali e sui mezzi del gruppo FS, oltre alla diffusione di informazioni utili nei luoghi in cui si registra una maggiore affluenza di pubblico, per garantire elevata visibilità e agevolare il ritrovamento delle persone scomparse. Tra le iniziative del gruppo FS per accendere i riflettori sul fenomeno è prevista la proiezione sui treni Frecciarossa di Trenitalia di un video dal titolo "Aiutiamoli a ritrovare la strada", candidato al premio Aretè nella sezione della Comunicazione responsabile per l'anno 2022 e la diffusione nelle stazioni ferroviarie di un messaggio sull'importanza di segnalare immediatamente, al numero unico di emergenza 1 1 2, la scomparsa di una persona, in linea con la campagna di sensibilizzazione "Il tempo è prezioso". (segue) (Com)