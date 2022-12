Persone scomparse: siglato protocollo d'intesa commissario straordinario governo-FS (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso l'intesa con il commissario straordinario del governo - prosegue la nota - il gruppo FS rinnova il proprio impegno verso i territori e le comunità che orbitano attorno alle stazioni, attuando azioni concrete. La collaborazione prevede, inoltre, la creazione di un tavolo di lavoro, composto da rappresentanti designati dal gruppo FS e dal commissario, che avrà il compito di verificare con cadenza periodica lo stato di attuazione delle attività previste. Il commissario straordinario, nel ringraziare le Ferrovie dello Stato italiane, ha definito l'iniziativa "di grande aiuto e di forte impatto sociale" sottolineando che nel 2021, in Italia, su 19.269 denunce di scomparsa, 1.186 persone sono state rintracciate in ambito ferroviario, mentre nei primi 10 mesi del 2022 ne sono state rintracciate 972. (Com)