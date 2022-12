Cultura: Trabucco (CG), bloccare procedure su personale Fondazione Pitteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della lista Civica Gualtieri in Campidoglio, Giorgio Trabucco, in una nota afferma: "Durante la Commissione Bilancio odierna, in cui si è proceduto all'audizione dell'amministratore delegato della Fondazione musica per Roma, Daniele Pitteri, ho manifestato dubbi e perplessità sulla gestione delle strategie del personale portate avanti dall'amministratore delegato. A fronte di 66 dipendenti, di cui 14 quadri - prosegue -, si sta procedendo alla promozione di quattro persone al ruolo di dirigenti e all'assunzione di due figure esterne a tempo indeterminato. Questo significherebbe - aggiunge - avere circa un dirigente ogni 16 dipendenti, una proporzione a dir poco esagerata ed assolutamente fuori luogo. Ho chiesto in maniera esplicita - sottolinea - il blocco e il ritiro delle due procedure perché ritengo non ci sia la necessità di assunzioni di nuovo personale e la promozione di quattro dirigenti con un aggravio dei costi per la fondazione".(Com)