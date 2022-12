Mafia: Peluffo (Pd), da Fontana battuta fuori luogo, nessun nostro esponente è coinvolto in indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le infiltrazioni della mafia andrebbero prese sul serio, Fontana invece si concede una battuta meschina e del tutto fuori luogo, visto che nessun esponente del Pd risulta coinvolto in indagini e tantomeno giudicato colpevole. Ricordiamo invece le infiltrazioni proprio della 'ndrangheta nel cuore della giunta regionale di centrodestra, che portarono allo scioglimento del Consiglio nel 2013, poi altre vicende locali in questi anni fino all'indagine di Pioltello, che tocca ancora il centrodestra". Così il segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo risponde al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in merito alla battuta in risposta all'affermazione di Pierfrancesco Majorino sulla volontà di avere liste trasparenti rispetto a codice antimafia e a potenziali conflitti di interessi. "Sia chiaro - aggiunge l'esponente Dem -, nessuno è immune dagli interessamenti delle mafie, proprio per questo occorre massima trasparenza nella formazione delle liste elettorali e la proposta di Majorino va in questa direzione. Il Pd e il centrosinistra garantiscono tutto l'impegno per contrastare il rischio di infiltrazioni, Fontana e la Lega possono dire la stessa cosa?"(Com)